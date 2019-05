Oignies : une femme tuée à l'arme blanche, son père retrouvé pendu

Les corps d'une femme handicapée de 37 ans, tuée à l'arme blanche, et de son père de 81 ans, retrouvé pendu, ont été découverts jeudi à leur domicile à Oignies (Pas-de-Calais).



Le père et sa fille sont décédés "entre mercredi et jeudi" dans leur maison et ont été retrouvés jeudi matin par des membres de leur famille, a indiqué le parquet de Béthune. Aucune trace d'effraction n'a été constatée.

Suicide ?

Selon l'hypothèse privilégiée par les enquêteurs, l'octogénaire aurait tué sa fille à l'arme blanche, avant de se donner la mort. L'homme avait successivement perdu, "plusieurs années" auparavant, son épouse et son fils, a-t-on précisé de même source.



L'enquête a été confiée au commissariat de Lens.