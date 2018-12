Oignies : un homme de 24 ans attaque ses parents au couteau, les blessant grièvement

Un couple de personnes âgées a été gravement blessé par leur propre fils, qui a tenté de les tuer dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 novembre à Oignies, près de Lens.



Les faits se sont produits vers 2h45, au domicile des parents. Ces derniers avaient recueilli leur fils de 24 ans, souffrant de troubles psychologiques.



Tentative de meurtre

En pleine nuit, le jeune homme s'était présenté dans la chambre de ses parents, déclarant qu'il "devait les tuer" explique une source policière. Il s'est ensuite calmé, puis est redescendu dans la cuisine, où ses parents l'ont suivi.



Une fois en bas, il les a attaqués avec un couteau en céramique, poignardant sa mère de 60 ans à l'abdomen et blessant son père de 61 ans au thorax et à la tête. Il a fini par être maîtrisé par son père, et un voisin alerté par des cris a appelé la police.



Interpellé, mais blessé

L'auteur présumé des coups a finalement été interpellé et placé en garde à vue, mais n'a pas encore pu être entendu car il a eu un tendon tranché pendant l'altercation, nécessitant son hospitalisation.



Ses parents ont été immédiatement transportés au Centre hospitalier de Lille. Sa mère a été opérée en urgence et on ignore son état de santé exact, mais le pronostic vital de son père n'est pas engagé. "A priori, ils sont hors de danger" précise-t-on au parquet de Béthune.