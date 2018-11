Pas-de-Calais : deux ex-candidats LR aux législatives rejoignent le Rassemblement National

Bruno Bilde 🖋 " Deux anciens candidats LR aux législatives rejoignent le Rassemblement National ! " | Retrouvez mon communiqué : " Bruno Bilde, député du Pas-de-Calais et membre du Bureau exécutif du...

"Caroline Meloni, conseillère municipale de Bully-les-Mines et responsable LR démissionnaire de la 12e circonscription" duet "Thomas Morelle, son suppléant (aux législatives), responsable des jeunes LR sur la même circonscription", ont quittépour rejoindre le parti de, a indiqué dans un communiqué M. Bilde, membre du Bureau exécutif du RN.Ils "se retrouvent aujourd'hui beaucoup plus dans les propositions de Marine Le Pen et du RN", ajoute-t-il, évoquant notamment "le manque de clarté et de courage des Républicains sur des questions essentielles".Interrogé, le parti Les Républicains dea indiqué avoir engagé "une procédure d'exclusion" à l'encontre de Mmeet M.