Reconstruire Lens

Le printemps de l'Art Déco dévoile ses trésors dans les Hauts-de-France

Des bâtiment fermés à visiter

"L'Art Déco, c'est assez simple : c'est droit, c'est stylisé, et ça s'appuie sur les formes géométriques".Voilà pour la définition précise et efficace d'un mouvement artistique et architectural qui s'est développé partout en Europe à partir des années 1920 et dont les Hauts de France possèdent de très nombreux témoignages.Cette année, ils sont à l'honneur d'un premier, qui existait déjà depuis 2012 pour la seule ville de Lens.Ce matin là, c'est justement dans la cité minière que la guidenous a donné rendez-vous. Rue Jean Jaurès, devant l'édifice Art Déco le plus emblématique : "A la ville de Limoges".Il ne faut pas chercher longtemps pour trouver. En regardant bien, le curieux se rend compte qu'il y en a dans toute la ville, par petites touches,Mathilde Bernardet, guide à l'Office de Tourisme Lens-Liévin explique : "Á la fin de la première guerre mondiale,. La ville était un champ de ruines. Quand les habitants reviennent, il faut reconstruire, et on va en profiter pour reconstruire de manière plus moderne, dans le style à la mode à l'époque."En forme de locomotive, la gare, elle, a tous les attributs de ce style architectural des années 1920. A l'intérieur,, témoignages du glorieux passé minier."L'idée c'est que les voyageurs qui arrivent ici en gare de Lens" explique la guide.Ce printemps de l'Art Déco est l'occasion de d. Comme l'étage prestige des Grands bureaux de la société des Mines de Lens, désormais occupé par l'université d'Artois.Si l'édifice a été imaginé par, architecte qui a construit de nombreux bâtiments dans la Région, l'intérieur est lui l'œuvre d'artisans renommés."Le style Art déco est ici représenté ici par des grands noms de l'artisanat d'art Majorelle et Daum.au niveau des luminaires, des ferronneries, et du mobilier en bois qui nous entoure", explique Laurence Pottier, responsable du pays d'art et d'histoire - Agglomération de Lens -Liévin.. Avec l'engouement actuel autour de l'Art Déco, certains rêvent de protéger tous ces chefs d'œuvres des années folles.