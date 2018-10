Prison de Vendin-le-Vieil : un détenu radicalisé inquiète les surveillants pénitentiaires

"Je suis Ganczarski"



Apologie du terrorisme



La psychose de l'agression

Dès son arrivée le 24 septembre dernier à Vendin-le-Vieil, Flavien Moreau a d'emblée, qui était pourtant la condition de son transfert dans la prison du Pas-de-Calais dont il devait précisément rejoindre le QED (quartier d'évaluation de la radicalisation).L'homme de 31 ans est. Il a été le premier Français apprenti djihadiste condamné après un séjour en Syrie.Transféré depuis une prison du Sud parisien vers Vendin-le-Vieil, Flavien Moreau se montre d'une manière générale, refusant notamment les fouilles. Il aurait aussiet en leur disant :"je vais vous planter", comme l'indique la Voix du Nord. Cette attitude menaçante lui a valu une condamnation à 14 jours de quartier disciplinaire (QD).C'est là que Flavien Moreau, du nom de ce détenu jihadiste qui avait agressé à l'arme blanche trois surveillants le 11 janvier 2018 S'en était suivi un, et qui neuf mois plus tard, reste dans tous les esprits dans cette prison de la région lensoise."Pour les surveillants de prison, Flavien Moreau fait clairement de l'apologie du terrorisme. Il semble aduler le personnage de Ganczarski, d'ailleurs il l'écrit sur les murs de sa cellule sans la moindre faute d'orthographe", note Julien Martin, secrétaire inter-régional FO pénitentiaire.Or, l'administration de Vendin-le-Vieil s'est contenté derelatif à cette inscription murale.Les syndicats dénoncent du laxisme, voire de l'incompétence de la part de leur hiérarchie. "Nous demandons à l'administration de relancer une procédure disciplinaire, et de faire un signalement au parquet pour cette apologie du terrorisme caractérisée", revendique Julien Martin.Qui ajoute que les surveillants exposés à Flavien Moreau sont aussi les collègues de ceux qui avaient été agressés par Christian Ganczarski en janvier dernier.Ils restent selon lui choqués de cette attaque du jihadiste allemand soupçonné entre autres d'avoir recruté l'un des kamikazes du 11-Septembre pour Al-Quaïda."Ça a installé une espèce de psychose chez les surveillants", affirme le syndicaliste de FO.Les surveillants demandent le transfert urgent de Flavien Moreau dans un autre établissement que leur prison, qui a accueilli début octobre un autre détenu à haut risque en la personne de Redoine Faïd Flavien Moreau, lui, est libérable en avril 2019.