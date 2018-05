Prison de Vendin-le-Vieil : ouverture d'un quartier “d'évaluation de la radicalisation”

© AFP

Pic de sorties

Désengager et réinsérer

Ce centre pénitentiaire du Pas-de-Calais,a ouvert en 2015. A, pas de problème de surpopulation carcérale : il y a moins de cent détenus pour plus de 200 places. Mais il s'agit de, qui nécessitent une surveillance quasi-individualisée. Ainsi en janvier, unlançant un vaste mouvement de contestation des agents pénitentiaires.La prison compte, totalement étanches les unes des autres : "", explique le chef d'établissement Vincent Vernet. Il faut franchir unepour arriver au coeur de la détention.C'est ce cadre ultra-sécurisé et moderne qui a été choisi pouren province. Pendant 17 semaines,pour être ensuite dirigés, selon leur dangerosité, en quartier d'isolement, en quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) ou dans des "quartiers étanches" en détention ordinaire.L'objectif : "déterminer un", explique Mathilde Cunha, directrice adjointe de la prison, affectée au QER. "La priorité esten détention ordinaire", renchérit le chargé de mission pour la lutte contre la radicalisation violente à la direction de l'administration pénitentiaire (DAP), qui a requis l'anonymat."Notre principale préoccupation est dela capacité, le bagage intellectuel et culturel pour" détenus, dit-il. Il y a déjà, tous en Ile-de-France, à Osny, Fleury-Mérogis et Fresnes. Leur création est la, qualifiée par la DAP de "premier attentat jihadiste fomenté en prison".Au total, trois nouveaux QER vont ouvrir, deux à Vendin-le-Vieil et un à Condé-sur-Sarthe (Orne), pour "".Il y aet environ 1100 détenus de droit commun repérés comme. A terme,A Vendin-le-Vieil, les détenus en QER, isolés des autres prisonniers, seront dans des cellules individuelles flambant neuves avec espace douche et WC.Ils auront une heure de promenade le matin, une heure l'après-midi, dans une. Il y aura des activités collectives, mais les détenus", explique Mathilde Cunha, qui prend l'exemple des entretiens individuels sur des thématiques comme le salafisme, la laïcité."On favorise toujours l'évaluation", ajoute-t-elle. Interviendront des psychologues, des éducateurs, des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation etc., alors que dans certaines maisons d'arrêt, un surveillant peut être en charge d'une coursive avec plus de 100 détenus. Les surveillants volontaires étaient nombreux."Énormément d'agents sont. Ils ont envie de faire autre chose que de la sécurité simple", explique Mathilde Cunha. Mais le QER "estla prise en charge en QPR ou en établissement spécialisé", souligne le chargé de mission pour la lutte contre la radicalisation."La prochaine étape, c'est d'alleravec des modules sur le long terme", poursuit-il. "Il va y avoir. (...) L'administration pénitentiaire a une responsabilité :".(QPR) doivent ouvrir prochainement, l'un à Vendin-le-Vieil et l'autre à Condé-sur-Sarthe,où sont envoyés les plus prosélytes et recruteurs.