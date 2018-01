Le procès de Salah Abdeslam pourré être reporté, pas son transfèrement à Vendin-le-Vieil

Transfèrement à Vendin-le-Vieil

, qui doit débuter lundi prochain à Bruxelles,En cause, la constitutionqui regroupe près de 200 victimes, V-Europe."J'ai informé les parties de l'intention de V-Europe de se constituer. Nous mettons les derniers détails au point mais. A ce stade, nous nous constituons pour probablement", a expliqué leur avocat Me Guillaume Lys.L'avocat de Salah Abdeslampourrait donc s'appuyer sur cette information de dernière minuteLa décision serait alors rendue dès l'ouverture de l'audience. "J'ai en effet appris l'arrivée d'une possible nouvelle partie civile.Et la loi pot-pourri II prévoit que", a confirmé l'avocat.D'après nos confrères,Ce mardi matin, la Direction de l'Administration Pénitentiaire précisait : "C'est une maison centrale tout à fait habilitée à accueillir des détenus au profil terroriste.(Essonne)".