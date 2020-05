RC Lens : Alexandre Taillez, le fabuleux supporter de RCL Archives sur Twitter, publie un livre sur son club de cœur

Le livre, publié à compte d'auteur, est distribué par Alexandre Taillez. / © AT

Découvrez mon livre, « L’Opéra du Peuple, Le stade comme école de vie ».

En vente sur https://t.co/CuTl0rT8m6 & https://t.co/xqCMFLgU5A

Livraison à la fin du confinement.



Merci infiniment à Guillaume Warmuz d'avoir rédigé la préface. Retweets appréciés ! https://t.co/gCUVkRmxcR — Alexandre - RCL Archives (@RCLarchives) April 1, 2020

Alexandre Taillez a reçu ses livres en plein confinement. / © AT

"Je ne suis qu'un petit supporter", avoue Alexandre Taillez. Pourtant, à 29 ans, le ch'ti n'est pas vraiment un fan comme les autres. Le Nordiste vient de publier un livre, L'opéra du peuple, où il retrace son parcours avec le club. Une histoire d'amour depuis petit.Tout commence, comme c'est souvent le cas pour les supporters du RC Lens, par la famille. S'il vit aujourd'hui près d'Angers, Alexandre Taillez grandit dans le bassin minier. "Je suis tombé dans le giron sang et or à 10 ou 11 ans", en regardant son grand-père maternel vibrer pour l'équipe.Il rêve de devenir journaliste sportif mais ne concrétise jamais cette envie. Alors, en 2012, il crée le compte Twitter, Alexandre - RCL Lens , où il poste les meilleurs moments du club. Son travail de documentation est si apprécié que le RC Lens reprend même ses vidéos... Sans lui demander la permission. "Je leur ai dit et pour se faire pardonner ils m'ont invité à Bollaert dans de superbes conditions. C'était le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire", se souvient le supporter d'exception.Le succès du compte, suivi aujourd'hui par plus de 2 000 fans, pousse Alexandre à entreprendre des projets plus ambitieux. Ainsi, il se lance dans la rédaction de L'opéra du peuple, retraçant sa vie de supporter de 2002 à 2019. "Je voulais un livre humain et montrer avec mon expérience tout ce que le football peut apporter." Une campagne de financement participatif lui permet de réunir les fonds nécessaires à son projet. Autodidacte, il écrit et relit, avec l'aide de sa maman, les 250 pages de son expérience. Son enthousiasme est récompensé par Guillaume Warmuz, star du RC Lens dans les années 90, qui signe la préface de L'opéra du peuple."Je veux tordre le coup aux idées reçues", explique Alexandre Taillez. Au-delà d'un moment convivial entre copains, le supporter veut exprimer toutes les conséquences positives du sport dans la vie d'un homme.La dernière fois qu'il s'est rendu à Bollaert c'était en début d'année pour l'enterrement de vie de garçon d'un copain. L'année dernière, il a même été témoin de mariage d'un ami lillois, supporter... du LOSC. "On a hâte de se chambrer", raille-t-il, maintenant que les deux clubs joueront dans la même ligue Aujourd'hui, Alexandre a 29 ans et tient un gîte près d'Angers, dans le Maine-et-Loire. Si le coronavirus a conduit à l'arrêt prématuré de la saison, la montée en Ligue 1 du RC Lens lui offre de belles perspectives : voir son club se déplacer dans sa région d'adoption en 2021. "Mais je reviendrai aussi dans le nord", promet le supporter.