RC Lens : l'arbitrage vidéo (VAR) en place pour les barrages contre Dijon

"On n'est pas habitué, c'est forcément une bonne chose puisque ça peut réduire les injustices", a estimé Philippe Montanier, l'entraîneur du RC Lens, ce mardi, en conférence de presse, à propos de l'usage de l'arbitrage vidéo (VAR) lors des barrages contre Dijon à l'issue desquels les Sang et Or espèrent retrouver la Ligue 1. "Je crois que nos amis dijonnais ont heureusement bénéficié de la VAR (contre Toulouse lors de la dernière journée de L1 NDR) puisque leur but était valable et avait été refusé.""Les joueurs de Ligue 1 sont habitués à la VAR, nous, ça va être la première fois", a poursuivi le coach lensois. "Mais je pense que c'est une bonne chose, puisque l'incident qu'on a eu avec Jean-Louis (Leca, le gardien lensois, expulsé après avoir contesté de façon virulente un penalty sifflé par l'arbitre lors du match contre Troyes en Play-Off 2 NDR), s'il y a la VAR, on n'a pas ça. Maintenant, dès qu'il y a un litige, on arrête, l'arbitre fait comme ça (il mime un doigt sur l'oreillette NDR), tout le monde se calme, puis quand il décidé péno ou pas péno, personne ne revient dessus, puisque la vidéo est là. Mais nous, il va falloir qu'on adopte ce réflexe-là, c'est vrai que ce n'est pas habituel pour nous...""Il va falloir s'adapter très rapidement", confirme le capitaine Walid Mesloub, lui aussi présent ce mardi en conférence de presse. "C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on a juste vu à la télé. Il va falloir faire attention aux attitudes, à tous les moindres détails parce que tout va être scruté et on n'a pas le droit à l'erreur"."Je pense que la VAR va plus nous servir, nous, quand on voit sur les derniers matches les hors-jeux ou les pénalties qui nous ont été sifflés très gentiment...", ironise le milieu de terrain.Les joueurs lensois estiment en effet avoir été desservis par l'arbitrage lors des Play-Offs de Ligue 2 contre le Paris FC et Troyes. "Je ne pense pas qu'il y ait de conspiration contre Lens", juge leur entraîneur. "Qu'il y ait quelques rancoeurs, c'est possible, mais je ne peux pas les connaître. Et moi, je ne m'intéresse pas trop aux arbitres. Quand on commence le match, je ne sais même pas quel arbitre a été nommé. Je sais que j'ai quelques collègues qui tiennent des fiches sur un untel avec lequel il faut faire attention, parce qu'il est comme ci ou comme ça... Moi, je n'y suis pas trop sensible, il faudrait que je le sois peut-être un peu plus"."La première mission des arbitres, c'est de protéger les joueurs", affirme Philippe Montanier. "Quand on voit l'attentat que prend Jeanjean Bellegarde (contre le Paris FC en Play-Off 1 NDR) à deux mètres de l'arbitre, je me dis qu'il y a quand même quelque chose de curieux. (...) Après le pénalty (contre Troyes en Play-Off 2 NDR), on espère que la VAR règlera ces problèmes-là. Et qu'elle ne nous désavantagera, parce que ça marche aussi dans les deux sens, on peut être tributaires de ça"."On dit souvent que les erreurs d'arbitres s'équilibrent dans une année, bon là, va falloir qu'ils fassent fort pour équilibrer sur les deux matches", conclut le coach lensois. "C'est une année qui a été un peu défavorable sur des matches clés. Je pense à Brest, Metz et même Clermont, ça a failli nous jouer des tours. Mais la VAR va aider les arbitres à être les plus justes possibles".