Le RC Lens arrache le nul à Clermont et conforte sa place au classement

Lens se réveille en fin de match

🎙 #Montanier au micro de @beinsports_FR : "C'est un très bon point de pris. Aujourd'hui, on était un peu émoussé. Ce n'est pas une excuse mais on avait 8 joueurs out jusqu'à hier." #CF63RCL #rclens — Racing club de Lens (@RCLens) 15 décembre 2018

Le RC Lens a étéce samedi, lors de la 18e journée de Ligue 2. Le club artésien reprend, seul, la troisième place au classement derrière Brest, sur lesquels ils comptentet Metz, toujours leader.Les Lensois ont portantsur un corner dans le temps additionnel. C'est un nouveau coup d'arrêt pour les hommes de Philippe Montanier qui s'étaient relancés lors de la précédente journée en battant les Brestois à Bollaert (2-1) aprèsFace au 10e de Ligue 2, les Artésiens ont connu une. Une frayeur d'abord à la 6e minute après un gros choc entre le gardien des Sang et Or Jean-Louis Leca, qui venait de rater sa sortie, et le milieu de Clermont Alassane N'Diaye. Le souffle coupé, le portier a repris sa place trois minutes plus tard.Puis, Leca a dû s'employer face àet entreprenants que leurs adversaires. N'Diaye, Ayé et Honnorat se sont notamment montrés dangereux, sans toutefois réussir à tromper la vigilance du gardien corse.En seconde période,mais ont eu peu d'occasions, les Lensois ne se réveillant timidement qu'en fin de match. Et ce sont finalement les Clermontois qui ont failli s'imposer dans les ultimes secondes. Andriatsima a placé une tête que l'attaquant lensois Kyei a repoussé du pied sur la ligne."Avec cette prestation,. Ce genre de match doit nous faire prendre conscience que si l'on n'élève pas notre niveau de jeu offensif et défensif, on ne peut pas gagner", a commenté Philippe Montanier au micro de Bein Sport.La journée s'achève, lundi, avec. La rencontre aura lieu à 20h45.