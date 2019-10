Le RC Lens arrache un point à Nancy

Dominé, le RC Lens a malgré tout réussi à limiter la casse vendredi 25 octobre contre Nancy, pour la 12journée de Ligue 2.Les Sang et Or, qui restent ainsi sur une période d'invincibilité de sept matchs, ont pu compter sur un Jean-Louis Leca survolté pour garder leurs cages inviolées.Côté offensif, c'était plus délicat : pas gâtés par les sorties sur blessure de Jonathan Gradit et Yannick Cahuzac, les joueurs du RC Lens se sont laissé dominer par leurs adversaires Nancéens. "On est satisfait de la cohésion et de l’état d’esprit de l’équipe mais pas du match" a résumé l'entraîneur Philippe Montanier après la rentonre.Pas de quoi remettre en cause toutefois leur place sur la deuxième marche du podium, à égalité avec Ajaccio à 22 points et derrière Lorient, 24 points. Un leader qu'ils recevront samedi prochain au Stade Bollaert.