le RC Lens bat Nancy et reprend pied sur le podium

#RCLASNL (2-1) C'est terminé entre le Racing et l'AS Nancy-Lorraine. Les Lensois renouent avec la victoire !!



Leca décisif

Le, qui n'avait pris que six points sur les neuf derniers matches (une victoire, trois nuls, cinq défaites) l'a emporté grâce à un doublé d'(56e, 74e) mais a éprouvé toutes les peines du monde pour se défaire de la lanterne rouge, qui avait ouvert le score sur penalty par(35e).Les joueurs de Philippe Montanier, qui ont gâché un nombre incalculable d'occasions, remontent à la troisième place avec 35 points, soit le même total que, vainqueur vendredi chez le leader,(44 points), et que le, qui reçoit lundi le deuxième,(39).Les Sang et Or peuvent remercier leur gardien, auteur de deux parades décisives alors que le score n'était pas acquis (54e, 63e).L'continue en revanche de s'enfoncer : les joueurs d'Alain Perrin restent derniers avec 13 points et pointent déjà à six longueurs du barragiste, Béziers.Dans l'autre match de cette journée, Niort a concédé le nul sur sa pelouse face à Grenoble (1-1), pour la première desur le banc des Chamois. Les deux équipes n'ont plus gagné depuis trois rencontres. Grenoble reste 7e (33 pts), et Niort 8e (33 pts).