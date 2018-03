Le RC Lens battu par Reims qui court vers le sacre

Des occasions

#SDRRCL (2-1) 54 BUT de Zoubir qui frappe du pied gauche ! Petit filet !! #RCLens pic.twitter.com/Y0cSnIu0ac — Racing club de Lens (@RCLens) March 17, 2018

Nantis d'une, leur dauphin, qui se déplacera à Brest lundi en clôture de cette journée, les Rémois peuventla dernière ligne droite.Pour le, en revanche, englué à la 15e place, avec(18e), l'actuel barragiste, etaprès une humiliante défaite à domicile face à Bourg-en-Bresse (0-1), la fin de saison s'annonce bien compliquée.Après unesur un faux rythme, les Rémois se sont faitet ont construit tranquillement leur succès. L'Argentin Chavarria a ainsi logiquementminute, son 11e but de la saison, en coupant la trajectoire du ballon sur un centre de Chavalerin venu de la droite.Après une timide réaction lensoise,s'inclinait pour la deuxième fois sur une tête(42) prolongée dans son propre but par Dja Djédjé, à la suite d'un corner tiré par Diego de la droite.Animés de bien meilleures intentions dès la reprise,, le gardien rémois, sur un corner, pour(53).Lens se créait ensuitemais Diego, parti à la limite du hors jeu, se présentait seul devant Vachoux et inscrivait le but du KO pour Reims, d'un ballon piqué, à cinq minutes de la fin.