RC Lens : c'est officiel, le gardien vénézuélien Wuilker Farinez arrive en prêt

Cette officialisation était attendue depuis deux semaines. C'est fait. Farinez est prêté pour la prochaine saison, avec option d'achat, comme l'a annoncé le RC Lens sur son site.

Dans ce communiqué, le jeune gardien déclare: " Je suis forcément très heureux mais surtout reconnaissant que l’on m’ait donné la possibilité de rejoindre le RC Lens. A moi de travailler dur ! J’essaierai de donner satisfaction dès que j’en aurai l’occasion.

On m’a parlé du foot en France, notamment l’ancien Lensois Gabriel Cichero que j’ai eu l’occasion de rencontrer. Il m’a dit le plus grand bien du club. Cela a décuplé ma motivation de rejoindre un club comme Lens.C’est un grand changement dans ma carrière et dans ma vie, également une grande opportunité et je vais tout donner pour réussir parce que cette institution le mérite."

La passerelle Oughourlian

Wuilker Farinez arrive donc de Millionaros, un club de Bogota partenaire du RC Lens et surtout propriété du fonds Amber Capital du président lensois Joseph Oughourlian. D'où une passerelle logique entre les deux clubs qui se sont facilement mis d'accord. A ce sujet, le directeur général Arnaud Pouille explique: " Nous lui avons présenté un projet sportif d’une saison en prêt avec option d'achat, pendant laquelle il devra parfaire son adaptation. Il est jeune avec un gros potentiel. Nous lui laisserons le temps de grandir aux côtés de Jean-Louis Leca et de tirer le meilleur de son expérience. »

"C’est un bon gardien pour l’avenir. Il est très dynamique, avec beaucoup de peps." Franck Haise, entraîneur du RC Lens

Il vient clairement comme numéro 2, ainsi que le rappelle l'entraîneur Franck Haise. "C’est un bon gardien pour l’avenir. Il est très dynamique, avec beaucoup de peps. Il est actif et connecté au jeu. Jean-Louis Leca reste clairement notre gardien numéro 1. (...)Comme tous les joueurs étrangers, il y a une période d’acclimatation et d’intégration. C’est pour cela que l’on va y aller par étape. »

Actuellement en vacances au Mexique, Wuilker Farinez est attendu à La Gaillette début juillet, en espérant qu'il pourra se déplacer d'un continent à l'autre.