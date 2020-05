RC Lens - Coronavirus : des supporters heureux de remonter en Ligue 1, mais impatients de rechanter

"Un bonheur plus fort en Ligue 1"



"La fidélité récompensée"



La peur du vide

Quelques jours après l'annonce de la nouvelle tant attendue par tout le peuple Sang et Or , la cité lensoise ne bat pas encore au rythme de la L1, mais les fans s'y préparent déjà."J'étais au boulot quand on l'a appris donc, le jour-même, on a ressorti les drapeaux", explique Gaëtan Guenard, en montrant les étendards installés au-dessus de la vitrine de l'entreprise de signalétique dans laquelle il travaille.La ville de Lens est indissociable du RCL et tout le bassin minier vibre pour les exploits de son club phare, devenus rares depuis une décennie. Cette montée est donc d'autant plus appréciée par la population, qui est viscéralement attachée à son Racing."Ici à Lens, avec la ferveur, il y a une forte contrainte sociétale. Dans un bassin qui a beaucoup souffert et qui va au stade pour trouver du bonheur, il est certain que le bonheur des supporters est beaucoup plus fort en Ligue 1", souligneArnaud Pouille, le directeur général du club artésien.En raison de la pandémie de coronavirus et du confinement imposé par les autorités, la plupart des commerces lensois sont fermés et les rues sont presque désertes. Mais les supporters ne parlent déjà que de ça : le retour des Sang et Or en L1."On va retrouver de belles affiches à Bollaert. On arrive à être 30.000 en Ligue 2 mais sans vouloir dénigrer, ce n'est pas le haut de l'affiche. Maintenant, on aura le derby contre Lille, des clubs historiques comme Marseille, Saint-Etienne, Nantes", se réjouit David Decoster, trésorier de la Fédération Lens United, qui regroupe 29 associations et plus de 2000 adhérents."On a connu beaucoup de désillusions ces dernières années et je pense que c'est la fidélité des supporters qui est récompensée, ainsi que le beau travail réalisé par le club", ajoute Mathieu Fourdrinier, le secrétaire de Lens United.Les deux amis sont heureux mais partagent un même sentiment mitigé : ils auraient préféré voir la saison se terminer et pouvoir célébrer l'évènement avec les joueurs."Il y a deux frustrations. Ne pas faire la fête car on n'a même pas pu le fêter avec les joueurs (...) La deuxième frustration, c'est toutes les critiques qu'on peut entendre comme +il a fallu qu'il y ait une pandémie mondiale pour que le Racing remonte+. On a fait presque toute la saison dans les deux premiers donc j'estime que c'est mérité. Mais ça aurait été bien de le faire au bout de 38 journées", juge David Decoster.Sportivement, la sérénité règne au sein du club et des supporters, notamment après un geste fort du président et actionnaire majoritaire Joseph Oughourlian, qui a effacé les dettes du RCL le mois dernier."Il a lancé une augmentation de capital pour dire +économiquement, je vais tenir le club debout+ et ça c'est très rassurant", pointe Arnaud Pouille, avant de prévenir : "Le chemin qui s'annonce ne va pas être facile. On a du travail."Ce retour dans l'élite fait aussi le bonheur des commerçants, durement touchés par les conséquences du Covid-19."C'est d'autant plus génial sachant que la situation économique est déjà difficile et qu'il faudra rebondir après cette crise sanitaire. Mais la question qu'on se pose, c'est : Aura-t-on le droit d'aller dans les stades ?", explique Elise Turkowiak, gérante d'un restaurant, qui espère que le public pourra remplir Bollaert.La perspective de devoir regarder leur club disputer une partie de la saison dans un stade vide préoccupe en effet grandement les supporters lensois "C'est acquis qu'il y aura du huis-clos, la question est de savoir sur quelle durée. Personne aujourd'hui ne peut l'annoncer. On espère qu'elle sera la plus courte possible", souffle Mathieu Fourdrinier."Bollaert c'est vraiment le 12e homme et il y a de grandes chances qu'on ne puisse pas y aller avant 2021, estime David Decoster. Je ne sais pas si ça sera pénalisant, mais ça pourrait jouer..."