Le RC Lens décroche le nul face à Nancy

Belle possession

Pour le premier match sur le banc dequatrième entraîneur nancéien cette saison, l'ASNL a débuté la rencontre en fanfare avec un but d'Arnaud Nordin dès laseconde, maispar Wahid Mesloub.Une semainele RCL n'a pas réussi à enchaîner malgré uneLes joueurs d'Eric Sikora grappillent tout de même une place pour remonter auavec 35 points, soit six de plus que le barragiste, Nancy.Les Lorrains, apathiques lors du premier acte, se sontet ramènent un point crucial das la lutte pour le maintien. Avec 29 points, ils ont désormais une longueur d'avance sur le premier relégable, Quevilly-Rouen, et deux de retard sur le premier non relégable, Bourg-en-Bresse.Alors que le superbe(KSO), un club de supporters du RCL, dévalait encore la tribune Marek, Nancy ouvrait le score contre toute attente: à l'entrée de la surface, Nordin plaçait une frappe dont le rebond trompait Jérémy Vachoux après seulement 31 secondes de jeu, soit le but le plus rapide de la saison en L2 (0-1, 1).les Lensois repartaient rapidement à l'attaque et il fallait une double parade depour éviter l'égalisation (7). Les Artésiensface à des Lorrains recroquevillés en défense qui pliaient... et finissaient par rompre : à 20 mètres, Mesloub décochait une frappe qui se logeait dans la lucarne nancéienne (1-1, 30).La seconde période étaitpresque incapables d'inquiéter Jourdren, tandis que Nancy, plus solide, se procurait quelques situations dangereuses. Vendredi, Nîmes (2e, 64 pts) et l'AC Ajaccio (3e, 60 pts) avaienten s'imposant respectivement face à Quevilly-Rouen (3-1) et Châteauroux (2-0).La rencontre prévue samedi entre le leader détaché, Reims (72 pts), et le Havre avait été reportée après le décès d'un joueur du centre de formation du HAC, Samba Diop (18 ans).