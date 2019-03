Le RC Lens, défait à Ajaccio, manque une occasion de monter sur le podium de la Ligue 2

🎙 Philippe #Montanier au micro de @CanalFootClub : « C'est une occasion qui nous tendait les bras. Ce soir c'était insuffisant pour une équipe qui veut aller au-dessus. Les matchs, il faut les jouer. Il fallait se montrer plus performant et à un autre niveau." #GFCARCL #rclens — Racing club de Lens (@RCLens) 18 mars 2019

Gazélec FC Ajaccio - RC Lens ( 1-0 ) - Résumé



Penalty

Les réactions après Ajaccio - Lens

Les'est offert une bouffée d'oxygène en bas de tableau de Ligue 2 en battantà domicile lundi, lors du match de clôture de la 29e journée du championnat.C'est en revanche une mauvaise opération pour les Sang et Or dans leur course à la montée en Ligue 1: à neuf journées de la fin du championnat, les Lensois calent à laavec 48 points, soit sept de moins que Brest, 2e.Et même si le club des Hauts-de-France n'est qu'à deux point de la 3e place occupée paret synonyme de barrages, il voit aussi(6e) et(7e) revenir dans son rétroviseur.Dans un match avec beaucoup de déchet technique au stade Ange-Casanova, les Ajacciens ont tiré leur épingle du jeu en fin de première période, à la faveur d'un superbe contrôle orienté dequi a obtenu dans la foulée un, transformé pard'un contre-pied ().Un petit but qui permet au Gazélec de remonter d'un cran, en 15e position avec 33 points, s'assurant un matelas de six points d'avance sur le 18e (Sochaux), place synonyme de barrage pour la relégation en National.