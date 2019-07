RC Lens : défaite 3-1 face à Barcelone, pour leur dernier match de préparation

Le résumé du match par RC Lens

Match amical RC Lens-Barcelone : la ferveur des supporters lensois

Reportage de Maxime Lictevout et Valentin Le Roux

3-1 pour Barcelone. Pour leur dernier match de préparation, le RC Lens a perdu face au club catalan. Pourtant, le match commençait sur les chapeaux de roues, avec un but à la 4e minute de Simon Banza. 8 nouveaux joueurs titulaires étaient sur le terrain pour ce match.Mais le gardien Thomas Vincensini n'a pas réussi à arrêter les trois tirs des Espagnols, qui ont ponctué tout le reste du match : un premier à la 24e minute par Oscar Melendo, un deuxième à la 37e minute par Facundo Ferreyra et un troisième grâce à un pénalty de Fortes, transformé par Marc Roca à la 75e minute.Après avoir perdu contre Dunkerque la veille, vendredi 19 juillet, le week-end est noir pour le RC Lens. Néanmoins, la ferveur de leurs supporteurs est toujours au beau fixe. 10 000 d'entre eux étaient présents au stade pour ce match amical contre Barcelone.Samedi 27 juillet prochain, le championnat de la Ligue 2 reprend, avec un match contre Le Mans FC. Mais l'ambiance promet d'être encore plus chaude dans 2 semaines, le 3 août, pour le premier match de championnat à domicile, où ils affronteront Guingamp.