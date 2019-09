RC Lens : Duverne et Chouiar s'en vont dans la dernière heure du mercato, Jules Keita arrive

À quelques heures de la fin du mercato, le @SB29 a le plaisir d’annoncer le transfert de Jean-Kevin Duverne pour une durée de 4 ans. Le défenseur central du @RCLens (22 ans) rejoint donc un nouveau challenge qui le fera découvrir la @Ligue1Conforama

Bienvenue @jkduverne 🔴⚪ pic.twitter.com/tib7yoXdLk — Stade Brestois 29 (@SB29) September 2, 2019

Philippe Montanier (RC Lens) : "On perd deux joueurs importants"

Le bilan du mercato du RC Lens cet été ARRIVEES

► Jonathan Gradit (Caen)

► Manuel Perez (Clermont, fin de contrat)

► Jules Keita (Dijon)

► Florian Sotoca (Grenoble)

► Cheick Traoré (Guingamp)

► Gaëtan Robail (Paris SG)

► Yannick Cahuzac (Toulouse, fin de contrat)

► Steven Fortes (Toulouse, transfert définitif)

► Clément Michelin (Toulouse)

► Tony Mauricio (Valenciennes)

► Thomas Vincensini (Valenciennes)

► Zakaria Diallo (Impact Montréal, CAN)

► Vitor Costa (Inter de Lages, BRA, prêt)

► Jader Valencia (Millonarios, COL, prêt) DEPARTS

◄ Jean-Kevin Duverne (Brest)

◄ Mounir Chouiar (Dijon)

◄ El Hadji Ba (Guingamp)

◄ Yannick Gomis (Guingamp)

◄ Enzo Ebossé (Le Mans)

◄ Fabien Centonze (Metz)

◄ Jérémy Vachoux (Orléans, fin de contrat)

◄ Jean-Ricner Bellegarde (Strasbourg)

◄ Souleymane Diarra (Gazisehir Gaziantep, TUR)

◄ Mehdi Tarat (Abha, ARS)

◄ Saïf Tka (fin de contrat)

◄ Cyrille Bayala (AC Ajaccio, prêt)

◄ Benjamin Gomel (Cholet, prêt)

◄ Valentin Belon (Laval, prêt)

◄ Maxence Carlier (Laval, prêt)

◄ Moussa Sylla (Padoue, ITA, prêt)

◄ Grejohn Kyei (Reims, retour de prêt)

◄ Achraf Bencharki (Al-Hilal, ARS, retour de prêt)

◄ Thierry Ambrose (Manchester City, retour de prêt)

◄ Modibo Sagnan (Real Sociedad, retour de prêt)

Le mercato estival s'est refermé la nuit dernière au douze coups de minuit. Et il a fallu attendre la toute dernière heure pour que le RC Lens officalise les ultimes mouvements.Deux joueurs ont finalement fait leurs valises. Sans surprise, en conflit avec la direction des Sang et Or , est transféré au Stade Brestois, promu cette saison en Ligue 1. Il s'est engagé pour quatre saisons avec le club breton. Le défenseur central de 22 ans était également convoité par le FC Nantes qui avait proposé à Lens un accord incluant le prêt d'un autre défenseur, Thomas Basila. Selon L'Equipe , Brest a versé 1,6 million d'euros pour s'offrir les services de Duverne. Le club artésien touchera également 25% de la plus-value réalisée en cas de revente.Autre départ, celui de. L'attaquant international espoir français, âgé de 20 ans, a signé un contrat de trois ans avec Dijon, actuelle lanterne rouge de Ligue 1 (4 défaites en 4 matches). Le RC Lens empoche 3,5 millions d'euros dans cette opération, selon les chiffres dévoilés par L'Equipe et Le Bien Public En retour, un jeune Dijonnais, l'ailier gauche guinéen, 21 ans, fait le chemin inverse. Auteur de 2 buts la saison dernière en Ligue 1 avec le club bourguignon, il a signé un contrat de 4 ans avec Lens, moyennant une indemnité de transfert de 1,5 million d'euros selon Le Bien Public "Ce n’est pas un renfort de dernière minute puisque c’est un profil qui nous intéressait depuis un moment mais il est vrai que la situation s’est décantée en toute fin de mercato", a déclaré Arnaud Pouille, le directeur général du RC Lens sur le site officiel du club . "Jules est un joueur offensif à fort potentiel, il va vite même très vite et aime provoquer balle au pied. Il va compléter qualitativement notre effectif. Au fil de nos discussions, il a toujours montré une grande motivation pour nous rejoindre."De son côté, l'entraîneur des Sang et Or, Philippe Montanier semble peu satisfait de la tournure finale de ce mercato. "On récupère 3, 4, 5, 6 joueurs, c’est quasiment 50% de l’effectif. On repart quasiment de zéro au niveau de la préparation", a-t-il déploré lundi soir en conférence de presse, après le match nul de Lens à Grenoble (2-2)."C’est le football moderne", a-t-il ajouté. "Tant que les instances n’arrêteront pas le mercato lorsque la première journée commence, on sera confronté, nous le techniciens, à ça. (...) On perd deux joueurs importants, (Yannick) Gomis (transféré la semaine dernière à Guingamp NDR) et Chouiar. On en récupère un (Jules Keita). On va voir comment on peut s’adapter."