RC Lens : Fortes, sorti sur une civière, donne des nouvelles rassurantes de son état de santé

RC Lens : Steven Fortes donne des nouvelles rassurantes

Il va mieux. Steven Fortes a publié ce lundi matin une story sur son compte Instagram donnant des nouvelles rassurantes. On le voit avec un visage tuméfié, le poing en l'air avec ce message : « Ça va mieux, merci à tous pour vos messages »Steven Fortes est en train de regagner Lens ce matin. Ce dimanche, Le défenseur de Lens Steven Fortes a dû être évacué sur civière après un violent choc avec son gardien Jérémy Vachoux, auteur d'une sortie non maîtrisée, lors du barrage retour L1/L2 contre Dijon, dimanche au stade Gaston-Gérard.Le joueur, le visage en sang, a été soigné pendant une petite dizaine de minutes lors du temps additionnel et s'est vu apposer une minerve avant de sortir du terrain sur un brancard. Les dirigeants lensois ont craint une commotion cérébrale. Le joueur a perdu connaissance sur le terrain mais a récupéré quelque sminutes plus tard.Il a été transporté l'hôpital François-Mitterrand de Dijon pour des examens complémentaires. Il en est sorti rapidement. Il va maintenant se reposer avant la reprise de l'entraînement dans un mois.