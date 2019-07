RC Lens : les joueurs reprennent le chemin de l'entraînement, les supporters aussi

Reportage de Maxime Lictevout et Jean-Pascal Crinon.

Une haie d'honneur pour les joueurs lensois ! Après deux heures d'entraînement ce mardi matin à La Gaillette, les supporters Sang et Or les attendaient avec impatience à la sortie du terrain. "Là, on les sent motivés à bloc", se réjouit déjà l'un d'entre eux. "Nous, on va les pousser comme jamais".Après les émotions de fin de saison et la défaite en barrages contre Dijon, le public lensois a visiblement digéré l'échec d'une remontée en Ligue 1. Pour tout le monde ici, ce n'est que partie remise. "On ne baisse pas les bras, on verra ce que ça donnera, en espérant mieux que l'année dernière", avance un supporter. "On a les capacités pour monter en Ligue 1", assure un tout jeune.Les nouvelles recrues étaient particulièrement scrutées. Elles sont 9 au total : le milieu droit Tony Mauricio (ex-VAFC), le gardien Thomas Vincensini (ex-VAFC), l'ailier gauche Gaëtan Robail (ex-PSGet VAFC), le milieu défensif Yannick Cahuzac (ex-Toulouse), l'arrière droit Clément Michelin (ex-Toulouse et AC Ajaccio), le milieu défensif Manuel Perez (ex-Clermont), l'attaquant Florian Sotoca (ex-Grenoble), l'arrière gauche Vitor Costa (prêté par le club brésilien de Inter de Lages ) et le défenseur central Steven Fortes (ex-Toulouse), dont le prêt de six mois la saison dernière a été converti en transfert définitif "C'est la première fois depuis 6-7 ans que, dès la reprise de l'entraînement, on a pratiquement l'équipe au complet donc ça fait plaisir", savoure un spectateur. "Des joueurs de Ligue 2 et de Ligue 1 qui sont pas mal". Le club a enregistré également quelques départs comme ceux de Jean-Ricner Bellegarde (Strasbourg), de Fabien Centonze (Metz), d'Enzo Ebosse (Le Mans) et de Jérémy Vachoux (Orléans).Les Lensois ont maintenant jusqu'au 27 juillet, date de la reprise du championnat de Ligue 2 au Mans, pour se préparer. Six matches amicaux sont prévus au programme : le premier, ce sera à samedi, à Boulogne-sur-mer, contre l'USBCO. Un match "de gala" sera également organisé le 20 juillet, au Stade Bollaert-Delelis, contre l'Espanyol de Barcelone