RC Lens : l'entraîneur Franck Haise prolonge jusqu'en 2023

Grâce à la 7e place de Ligue 1 acquise par le RC Lens, alors que le club était tout juste promu, et au beau jeu développé par l'équipe tout au long de la saison, l'entraîneur des Sang et Or, Franck Haise, a prolongé son contrat jusqu'en 2023. Auparavant, il était lié au club du Pas-de-Calais jusqu'en 2022. Jusqu'au bout de la saison, le club a lutté pour une place en coupe d'Europe, qu'il n'a finalement pas réussi à accrocher. Cette prolongation était donc attendue : "il n’y avait pas de gros suspense ! Je suis heureux d’avoir eu la marque de confiance de la direction du club il y a maintenant 15-16 mois pour prendre l’équipe. Et, de nouveau, aujourd’hui", s'est-il exprimé sur le site du club.

"Franck a démontré toutes ses aptitudes de leadership et de science tactique notamment. La qualité des relations qu’il entretient avec les composantes du club permet de fonctionner en confiance et d’avancer avec une vision club partagée. Cette signature est une évidence", a de son côté déclaré Florent Ghisolfi, coordinateur sportif du club.

A 50 ans, Franck Haise aura la mission la saison prochaine de garder le RC Lens en Ligue 1 et de développer l'identité du jeu lensois. Il est au club depuis 2017. Il a d'abord dirigé l'équipe réserve avant de prendre la succession de Philippe Montanier en 2020.