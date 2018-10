Le RC Lens lance un plan de sauvegarde de l'emploi

Communiqué du Racing Club de Lens

Plus gros budget de Ligue 2

Le club artésien veut supprimer ou externaliser 36 emplois et en modifier 17 autres parmi ses 120 équivalents temps plein, révèle le journal L'Equipe . Une information confirmée par le RC Lens dans un communiqué de presse où il annonce le lancement d'un"Le club est, ce n'est pas un secret. Sur les huit dernières années, tous les quatre ans, on se dirige vers de très grosses difficultés, donc, il a fallu anticiper pour ne pas se mettre en danger", a précisé Arnaud Pouille, directeur général du RCL à l'AFP.D'après L'Equipe, le directeur général du club veut, le faisant passer de 41 à 35 millions d'euros. "Le Racing Club de Lens doit faire face à une situation économique dégradée, et aggravée par sa présence régulière en Ligue 2 depuis de trop nombreuses années", explique le RC Lens sur son site.Lens, qui n'a passé qu'une seule des huit dernières saisons en Ligue 1 (2014-2015), alors qu'il avait disputé 19 des 20 précédentes dans l'élite,, selon le directeur général du club.Avec 35 millions d'euros, les Sang et Or disposent du. Après une saison dernière catastrophique achevée à la 14e place, le RCL réalise une très bonne entame cette année et pointe au deuxième rang de L2 après dix journées, à une longueur du leader, le FC Metz