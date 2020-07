RC Lens : le lancement de la campagne d'abonnement connaît un succès fou, avant la prochaine saison en Ligue 1

#AboSaison2021❤️💛

Malgré le coronavirus, et les distanciations sociales, une longue file d'attente s'est dressé, ce mercredi 1er juillet, aux abords du stade Félix-Bollaert, devant la boutique Emotion Foot. Depuis ce mercredi, le RC Lens a lancé sa campagne d'abonnement pour la prochaine saison 2020-2021.Pour cette première journée, le club a vendu près de 4 000 abonnements. Dont 3 079 pour des nouveaux clients. Des chiffres qui démontrent tout l'engouement des supporters des Sang et Or pour la prochaine saison en Ligue 1 : "C'était une très belle première journée. C'est une file d'attente que l'on ne voit que pour les grands événements", explique Fabrice Wolniczak, responsable commercial du RC Lens : "De nombreux voyants sont au vert. D'autant plus que 95 % des abonnés devraient prolonger pour la saison prochaine."Le club ne s'est pas posé d'objectifs d'abonnement sur cette prochaine saison : "Nous ne savons pas trop à quoi nous attendre. La crise du coronavirus et le fait que nous ne sommes pas en Ligue 1 tous les ans ne nous permet pas d'avoir des attentes précises."Les abonnements ou réabonnements sont aussi possibles via le site Internet du club : "Même s'il y a quelques difficultés de connexion, dues à un important trafic sur notre site, nous encourageons nos supporters à s'abonner en ligne. Cela peut prendre moins de temps et réduit les risques de contamination."Ce mercredi, l'attente a parfois été longue devant le stade Félix-Bollaert. De nombreux supporters sont venus avec des avoirs versés la saison dernière, à cause de l'annulation de la fin du championnat de Ligue 2. Le RC Lens, qui n'a pas joué ses six derniers matches, avait également donné le choix à ses abonnés d'être en partie remboursés ou de faire un don au club.Cette année, les abonnements sont disponibles à partir de 189 euros pour les premiers prix. Pour ceux qui étaient déjà abonnés aux Sang et Or, les tarifs débutent à 149 euros.La reprise de l'entraînement actée , les joueurs lensois préparent leurs premiers matches amicaux de pré-saison. Au programme, six matches amicaux à partir du 16 juillet.La reprise du championnat de Ligue 1 est, elle, prévue pour le week-end du 22 août.