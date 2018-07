RC Lens : Mehdi Tahrat intègre l'effectif de Philippe Montanier

D'autres recrues ?

Avec huit recrues, le RC Lens a déjàcette saison. Unevient d'être annoncée :, va rejoindre le club pour. Un bail de deux ans avait toutefois été évoqué.Lea fréquenté Evry et Sainte-Geneviève puis la réserve du Losc. Il s’est révélé au Paris FC, en Ligue 2, puis a rejoint l'Angers Sco en 2016.Il a disputéavant d’être prêté à Valenciennes où il s’est imposé en tant que titulaire, jouant 19 rencontres en six mois pour un but marqué.Le club artésien ne serait plusselon La Voix du Nord :pour succéder à Abdellah Zoubir (Qarabag) et. Pour le dernier poste évoqué, le nom de, qui joue pour l'OGC Nice, circule toujours maisd’après le quotidien.Lasur le dossier en est l'un des freins, maisavec les départs à venir de Mario Balotelli et Alassane Pléa.