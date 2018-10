VIDEO. Le RC Lens n'a fait qu'une bouchée du Gazélec Ajaccio

Huitième victoire de la saison

France 3 Nord Pas-de-Calais Festival de buts à Bollaert ce lundi. RC Lens 5 - Ajaccio 0 ! #rclens

Superbe victoire ce soir avec un public en folie.. on continue .. @RCLens pic.twitter.com/iYT8l8L2QT — walid mesloub (@walidmeslouboff) 23 octobre 2018

Le calvaire du Gazélec

Le Racing Club de Lens a(5-0), lundi 22 octobre en clôture de la 11journée de Ligue 2.Les Sang et Or, qu'ils ont assommés dès la première demi-heure en inscrivant la bagatelle de, avant d'alourdir l'addition en seconde période.Solide défensivement, le RCL a impressionné en attaque, à l'image de, auteur d'un doublé, et aurait même pu l'emporter plus largement.Grâce à, les joueurs de Philippe Montanier, juste devant Brest et seulement à une longueur des Messins.Dès le début de la rencontre,, qui n'ont pas tardé à craquer, encaissant trois buts en à peine six minutes.Malchanceux, les Ajacciens ont concédé l'ouverture du score sur un but contre son camp de Fode Camara, qui dégageait dans ses filets un centre de Grejohn Kyei (1-0, 13e). Puis Gomis a creusé l'écart dans la minute suivante à la conclusion d'un contre (2-0, 14e) avant de réussir un doublé sur une offrande de son capitaine Walid Mesloub (3-0, 19e).Le calvaire s'est ensuite poursuivi pour le Gazélec avec un nouveau but, signé Thierry Ambrose, sur un service de Gomis, qui a soigné ses statistiques personnelles (4-0, 28e).Après la pause, les Corses se sont repris et ont inquiété les Lensois à plusieurs reprises. Ainsi,, tandis qu'Alexis Araujo a trouvé le poteau dans le temps additionnel.Tout en contrôle, l, sur un corner (5-0, 68e).