Le RC Lens officialise l'arrivée de l'attaquant camerounais Benjamin Moukandjo

Le marché des transferts est en principe fermé depuis le 2 septembre, mais les clubs de football peuvent encore recruter à la marge quelques joueurs, selon les dispositions dérogatoires prévues par les règlements de la Ligue de Football Professionnel. Ainsi, un joueur "dont le contrat de travail a pris fin avant la clôture de la période d'enregistrement principale et n’ayant pas fait l’objet d’un reclassement amateur" peut signer dans un nouveau club à tout moment, même après la fin du mercato.C'est le cas de Benjamin Moukandjo, 30 ans, sans club depuis son dernier contrat en Chine, avec JS Suning, qui a pris fin le 28 février dernier. L'attaquant camerounais s'est officiellement engagé ce mercredi avec le Racing Club de Lens. La durée de son nouveau contrat n'a pas été précisée par les Sang et Or."Le jour où je suis venu jouer à Bollaert-Delelis en tant qu’adversaire, ça a été un moment de plaisir pour moi parce que c’était quelque chose que j’avais en moi, qu’il fallait que je réalise", a déclaré le néo-Lensois sur le site officiel . "Et cette ambiance, je l’ai vécue en tant qu’adversaire. Et aujourd’hui rien que m’imaginer de vivre la même ambiance en ayant ce maillot-là, je vous assure que je suis pressé d’y aller."Parti en Chine à l'été 2017, Benjamin Moukandjo a joué auparavant à Lorient, Reims, Nancy, Monaco, Nîmes ou encore Rennes. L'avant-centre camerounais a disputé dans sa carrière 165 matches de Ligue 1 (47 buts) et 73 matches de Ligue 2 (73 buts). Il compte également 57 sélections avec le Cameroun (8 buts).