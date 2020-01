Le RC Lens officialise l'arrivée d'Eric Assadourian à la direction du centre de formation

Eric #Assadourian, nouveau directeur de la formation lensoise

L'ancien éducateur des #U17, #U19 et de la #CFA nous explique son retour sous les couleurs lensoises et le projet mis en place à La Gaillette

Eric Assadourian (à droite) avec Lyon contre Lens en août 1995. / © THOMAS COEX / AFP

Son arrivée au centre technique de la Gaillette est désormais officielle. Ou plutôt son retour puisqu'Eric Assadourian avait déjà entraîné les U17, les U19 et la CFA (aujourd'hui National 2) du RC Lens entre 2005 et 2011. "En 2009, on a décroché le titre de Champion de France avec les U19 nationaux", se souvient-il sur le site officiel des Sang et Or . "C’était la réussite de tout un club, de tous les éducateurs qui ont fait en sorte de rendre ces joueurs compétiteurs. Les garçons avaient été fabuleux tout au long de cette saison. Ça a été une période très agréable à vivre".Le voici désormais promu à la tête de la formation lensoise. "Lorsque Philippe Montanier (l'entraîneur de l'équipe première en Ligue 2 NDR) demandera des renforts chez les jeunes, je devrais être capable de lui dire qui est prêt", explique-t-il. "On doit être attractif pour faire venir les meilleurs joueurs des Hauts-de-France. Dans un second temps, on ira voir hors de notre région. Ces joueurs s’intègreront à notre identité et seront entourés par des garçons qui sont ancrés Sang et Or".Âgé de 53 ans, Eric Assadourian est franco-arménien, comme Joseph Oughourlian, le président et actionnaire majoritaire du RC Lens. Cet ancien ailier a joué en équipe de France en Espoirs puis avec l'Arménie chez les A. En club, il est passé par l'INF Vichy, Toulouse, Guingamp, le LOSC, Lyon, Louhans-Cuiseaux, Beauvais avant de terminer sa carrière à Valence en 2001.L'été dernier, il avait été nommé directeur du centre de formation du Stade Rennais qu'il a quitté au bout de cinq mois pour rejoindre le RC Lens. Eric Assadourian a expliqué qu'il s'agissait d'un choix de vie personnel. "J'ai 53 ans, j'ai beaucoup de liens là-haut", avait-il déclaré à Ouest-France