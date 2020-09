RC Lens - PSG : Bollaert-Delelis ne pourra pas accueillir plus de 5000 spectateurs

Comme annoncé préalablement, le club donnera la priorité à la tribune ayant le taux de réabonnements le plus important et proposera donc aux abonnés de la tribune Marek d’assister à cette rencontre. #Communiqué #RCLPSG #rclens — Racing Club de Lens (@RCLens) September 4, 2020

Il n'y aura donc pas plus de 5000 supporters qui assisteront au match en retard de la première journée de Ligue 1 entre le RC Lens et le PSG. Le club l'a annoncé ce vendredi sur Twitter : "Le Racing Club de Lens a pris acte de la décision de la préfecture du Pas-de-Calais de maintenir la capacité d’accueil du stade #BollaertDelelis à 5000 personnes". Les Sang et Or avaient formulé cette demande à la mi-août , pour ce match de gala qui devait initialement se jouer le 29 août, avant le report accordé au PSG, finaliste de la Ligue des champions.Les Artésiens, dans leur réclamation, avaient indiqué pouvoir accueillir jusqu'à 15.791 supporters dans ses tribunes, selon leurs calculs établis en fonction des règles sanitaires liées à la pandémie de Coronavirus.Le RC Lens indique ce vendredi qu'il "poursuivra ses efforts pour tenter d’accueillir une jauge de spectateurs plus conséquente lors des matchs suivants".L'interdiction des rassemblements de plus de 5.000 personnes en raison de la pandémiede Covid-19, initialement prévue jusqu'au 31 août, a été prolongée jusqu'au 30octobre.Par ailleurs, la rencontre du 10 septembre est menacée, a près que six joueurs du PSG ont été testés positifs au Covid-19, après un voyage polémique à Ibiza