Le RC Lens renoue avec la victoire contre Troyes

Résumé du match RC Lens - ESTAC

"On a été très méritant sur ce match-là" estime Philippe Montanier

Propos recueillis par Jean-Marc Devred et Sergio Rosenstrauch

Le Racing Club de Lens, qui faisait grise mine en ce début 2020, a décroché mardi soir sa première victoire de l'année après trois matches nuls consécutifs. Qui plus est, face à un autre candidat à la montée, Troyes.Devant leur public du Stade Bollaet-Delelis, les Sang et Or ont été bien aidés par l'ESTAC, réduite à dix dès la première période après un tacle à retardement du milieu Rominigue Kouamé (prêté par le LOSC) qui lui a valu un seconde carton jaune (36).Prêté depuis cet hiver par Toulouse, le nouvel ailier lensois Corentin Jean a offert la victoire à son équipe en seconde période, concluant un joli jeu à trois d'un tir croisé à l'entrée de la surface (65). Il s'agit de son deuxième but en quatre matches sous ses nouvelles couleurs."On avait hâte de renouer avec la victoire, c'est la première de l'année", s'est félicité Philippe Montanier, l'entraîneur du RCL. "Ce n'est pas simple, on l'a vu, car Troyes est une équipe difficile à manier, à bouger... Malgré tout, on a persévéré et je pense qu'on a été très méritant sur ce match-là".En prenant les trois points à domicile, Lens consolide sa deuxième place au classement, à cinq longueurs du leader Lorient.