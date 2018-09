RC Lens : retour de la tribune Marek debout, ce samedi face à Sochaux !

4200 sièges

© Racing Club de Lens

Retour de la Marek debout ! pic.twitter.com/ufWl9ai87h — Pierre (@PierreRevillon) 12 septembre 2018

L'événement du jour, ce samedi 15 septembre pour la réception de Sochaux aude, se passera en! Et pour cause, les supporters de laseront, une première depuis plus de 20 ans !Lens fait partie, avecet, des quatre clubs volontaires pour l'du retour des tribunes debout dans les championnats professionnels français, initiée par le ministère des sports avec le support de la LFP.Ces dernières semaines, les équipes techniques ont procédé au retrait de près dede la tribune Marek, puis à l'installation de, pour éviter les vagues et mouvements de foule, notamment lors des célébrations de buts.Le club a assumé sur sesle coût de ces réaménagements, à hauteur de. "C'est un projet qui pour certains supporters date de plus de 15 ans, quasiment depuis que la Marek est assise, c'est-à-dire depuis la Coupe du Monde 1998, a expliqué sur le site du RC Lens, responsable marketing, communication et commercial du club. Pour eux, ça représente énormément de travail (une petite pensée pour Pascal et Pierre, ils se reconnaîtront...). On s'est plongés dans ce dossier très sérieusement il y a quasiment 1 an jour pour jour".Lesont maintenant hâte d'inaugurer comme il se doit le retour de la Marek debout, qui est une institution. "Nous comptons sur l’ensemble des supporters afin d’inaugurer de la plus belle des manières la tribune Tony Marek. Il n’y a plus d’excuses, l’ambiance doit être à son maximum", ont déclaré les Red Tigers.