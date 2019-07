Le RC Lens révèle son maillot extérieur avec le texte des “Corons” de Pierre Bachelet

Clip de présentation du nouveau maillot extérieur du RC Lens

"Au nord, c'étaient les corons / La terre c'était le charbon / Le ciel c'était l'horizon / Les hommes des mineurs de fond...". Ces paroles, tout le monde les connaît dans le Nord et le Pas-de-Calais, en particulier dans les tribunes du Stade Bollaert-Delelis à Lens. Ce tube de Pierre Bachelet, sorti en 1982, est joué à la mi-temps des matches depuis 2005 et la mort du chanteur.Devenu au fil des ans l'hymne du RC Lens, les paroles des "Corons" orneront cette saison le maillot extérieur des Sang et Or en Ligue 2.Ce maillot sera noir et vert, les couleurs originelles du club artésien en 1906. Le noir fait bien entendu référence au charbon et au passé minier de la ville, le vert à la Place verte (actuelle place de la République), premier terrain du jeu du RCL.