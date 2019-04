Le RC Lens s'impose à Grenoble et revient dans le top 5

Grenoble-Lens : les buts

Images de Canal + Sport

Le RC Lens a mis fin à sa série noire. Privés de victoire depuis quatre matches, les Sang et Or se sont imposés sur la pelouse de Grenoble (2-0). Incapables de marquer depuis le 9 mars, les joueurs de Philippe Montanier ont logiquement dominé des Isérois pas assez réalistes. Après le match nul contre Valenciennes la semaine dernière , le coach lensois avait choisi de renouveler sa confiance au trio d'attaque constitué de Mounir Chouiar, Yannick Gomis et Thierry Ambrose.Mounir Chouiar s'est procuré la première occasion avec un frappe détournée en corner (8ème), Yannick Gomis a manqué sa tentative devant les buts grenoblois (11ème). Les Sang et Or peuvent remercier leur gardien Jean-Louis Leca, impérial.Après une parade du portier lensois sur une frappe de Grange (25ème), Yannick Gomis a enfin trouvé l'ouverture sur un centre de Thierry Ambrose pour inscrire son treizième but de la saison (27ème).En deuxième mi-temps, c'est Cheick Doucouré qui a assuré la victoire du RC Lens. Le milieu de terrain a déclenché une superbe frappe pour tromper Papa Camara, le gardien grenoblois (71ème). Sans réussite, les Isérois se sont procurés une occasion en fin de match : un coup de pied arrêté détourné par Jean-Louis Leca.Symbole de la solidité lensoise : le RCL a remporté les 13 matches au cours duquel il a ouvert le score depuis le début de la saison.Les hommes de Philippe Montanier profitent des défaites du Paris FC et de Lorient hier pour grimper à la quatrième place et réintégrer le top 5, qualificatif pour les play-offs d'accession en Ligue 1. Avec 54 points, les Sang et Or ont le même nombre de points que le Paris FC et Lorient, et reviennent à quatre points de Troyes, troisième.Les équipes classées de la troisième à la cinquième place se disputeront le dernier ticket pour la Ligue 1. Les Lensois comptent désormais trois points d'avance sur Orléans, sixième."On n'a gagné qu'un round il en reste d'autres ! C'est important ce qui s'est passé aujourd'hui, ça nous met dans une belle dynamique", s'est réjoui Philippe Montanier, le coach lensois au micro de Canal +.Le succès à Grenoble est bien venu pour les Sang et Or avant un enchaînement difficile : la réception d'un concurrent direct, Lorient, mercredi au stade Bollaert, concurrent direct, et le déplacement vendredi à Brest, solide deuxième de Ligue 2, onze points devant le RC Lens.