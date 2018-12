RC Lens : saison terminée pour Aleksandar Radovanovic

"C'est un énorme coup dur puisqu'Aleksandar Radovanovic s'est fait les croisés. Il est out pour la fin de la saison", a déploré Philippe Montanier, l'entraîneur lensois, lundi, en conférence de presse. "C'est difficile pour lui et pour nous. Mais c'est les aléas du football. Modibo Sagnan devra saisir sa chance."



Le RCL, 4e de Ligue 2, devra donc se passer pour le reste de la saison d'un de ses meilleurs éléments, sorti sur civière lors du dernier match contre Lorient. Âgé de 24 ans, Radovanovic est arrivé à Lens l'été dernier en provenance du club serbe de Vojvodina. Avant sa grave blessure, il avait disputé toutes les rencontres des Sang et Or depuis le coup d'envoi du championnat et était devenu l'un des chouchous du public lensois.



Alors qu'il affronte ce mardi soir Brest, 2e de Ligue 2, le Racing sera également privé de Fabien Centonze, absent pour deux à trois semaines. Le latéral droit, sorti lui aussi contre Lorient, s'est déchiré les ischio-jambiers. Seule bonne nouvelle pour Philippe Montanier, le retour du milieu de terrain algérien Walid Mesloub, suspendu lors des trois derniers matches. Il reprendra son brassard de capitaine. "Il nous manquait dans les zones de finition, c'est une pièce importante de notre animation", s'est félicité le coach lensois.