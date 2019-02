RC Lens : les Sang et or n'obtiennent qu'un point face au leader messin

Lens-Metz 9 février 2019



Poteau en fin de match

Les réactions après Lens - Metz

RCLens

Avec 50 pts, Metz précède désormais de quatre longueurs Brest (46) qui accueillera Auxerre lundi. Les Lensois,(39 pts), ont ainsi laissé passer l'occasion de se rapprocher du podium où, vainqueur vendredi à Grenoble (1-0) occupe la 3e place (43 pts) avec un point d'avance sur lequi s'est imposé à Troyes (1-0).Après une netteen début de match, face à un bloc messin bien en place, le jeu s'est équilibré. Mais les deux équipes ont alors accumulé les approximations., l'attaquant messin, seul devant, le gardien Lensois, s'est créé l'occasion la plus nette, peu avant la pause (44e), mais son tir est passé au dessus. La première période s'est achevée sans aucun tir cadré de part et d'autre.Et il a fallu attendre la 58e minute pour qu', le gardien lorrain, soit mis à contribution sur une reprise de volée de, le milieu de terrain et capitaine lensois, à la suite d'un mauvais renvoi de la défense messine.Les Lensois ont ensuite accentué leur pression sans parvenir à conclure. Dans une fin de match plutôt à l'avantage de, bien servi par, aurait même pu offrir la victoire aux Lorrains mais son tir s'est écrasé sur le poteau droit de Leca (89e).