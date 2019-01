RC Lens : les Sang et Or rechutent à Troyes et restent à distance du podium

ESTAC Troyes - RC Lens ( 1-0 ) - Résumé



Fortuné, buteur pour... Troyes

Les réactions après Troyes - Lens

Une dizaine de jours après s'être remis à l'endroit grâce à une victoire face à Nancy (2-1),a renoué avec la défaite lundi soir dans l'Aube, avec un revers sur la pelouse de), pour le compte de lade Ligue 2. Alors que les hommes de Philippe Montanier avait l'occasion de remonter sur le podium."Ce sont des soirées où rien ne vous réussit. Vous dominez le match, vous avez les meilleurs opportunités et Troyes marque sur le premier coup de pied arrêté", déclarait l'entraîneur artésien au micro de Canal + après la rencontre. Une frappe sauvée sur la ligne, une barre transversale... le Racing a eu de belles occasion de faire la différence, dans un match qu'il a dominé. Manque de réussite, défense adverse efficace, les Sang et Or ont bien tenté, mais en vain.Ironie du sort, c'est l'ancien de la maison,, qui marqué l'unique but de la rencontre pour Troyes (). "Rageant", pourqui voit son équipe se réveiller ce mardi à la 6e place de la Ligue 2 (35 pts), avec une équipe de Troyes qu revient sur ses talons (34 pts), 8e).