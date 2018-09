Je suis assis au bureau au lieu de me casser la voix. Mais la Marek est debout pour la première depuis 20 ans et j'ai l'impression d'y être, que c'est beau. #Lens et basta #RCLFCSM Magnifique cliché de @LensoisComLive pic.twitter.com/xO6uAsUwf3 — Florent Caffery (@flocaffery) 15 septembre 2018



Pied au plancher

RC Lens : Les Sang et Or repartent de l'avant dans un stade Bollaert en feu !



Barre transversale

#Montanier : "On a fait un match complet. On a été costaud en 1ère période avec de l'intensité. En 2e période il y a eu beaucoup de reprises. On a eu de grosses occasions." #conf #RCLFCSM #rclens pic.twitter.com/h1zNTyAwIu — Racing club de Lens (@RCLens) 15 septembre 2018