RC Lens : les Sang et Or, de retour en Ligue 1 à Bollaert, s'offrent le Paris Saint-Germain

"Avec le coeur"

Le match était très attendu à Bollaert. Le premier depuis mai 2009 en Ligue 1 dans le chaudron lensois, face au PSG. Les Sang et Or, largement dominés en première période face à un PSG décimé par l'absence des ses stars contaminées par le Covid, ont repris le dessus en deuxième mi-temps, et l'emportent grâce à un but de Ganago.Les 5000 supporters artésiens se sont fait entendre durant cette rencontre. "On dédie cette victoire au peuple lensois, si on avait eu un stade de 100.000, on l'aurait rempli", a déclaré le capitaine et gardien de but lensois Jean-Louis Leca au micro de Canal +."On sait très bien que ce n'est pas le grand Paris, mais on a joué le match avec le coeur, ce n'est que le deuxième match, notre mission ce n'est pas de battre le Paris Saint-Germain, c'est le maintien", a-t-il ajouté.