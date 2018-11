RC Lens : les Sang et Or doivent relever la tête contre Grenoble

🎙 #Montanier : “Le meilleur remède contre les défaites, c'est la victoire Ce sera un match important face à @GF38_Officiel. Il doit stopper la spirale négative et nous lancer sur une série positive.“ #conf #RCLGF38 #rclens — Racing club de Lens (@RCLens) 22 novembre 2018

🎙 #Montanier : “@GF38_Officiel, l'équipe de mon ami, est étonnante pour un promu. C'est un club de dimension #Ligue1 #Ligue2. Ils sont performants et sur une bonne dynamique. Mais ce match arrive au bon moment pour se relancer.“ #conf #RCLGF38 #rclens — Racing club de Lens (@RCLens) 22 novembre 2018

🎙 #Montanier : “On est en manque de solidité, de détermination, de solidité défensive. On les retrouvera grâce à une prise de conscience individuelle et au travail.“ #conf #RCLGF38 #rclens — Racing club de Lens (@RCLens) 22 novembre 2018



Sur le podium, Metz, Brest et Lorient

Les Sang et Or sont quatrièmes avec, à deux longueurs de, quatre deet cinq du leadercompte le même nombre de points que Lens.Après un début de saison réussi, l'équipe deconnaît un véritable trou d'air depuis fin octobre, sa défense ayant encaissé sept buts en trois matchs lors des défaites face au(1-2) et(0-1), puis sur la pelouse du rival valenciennois (2-4).Ledu nord, terni par le débordement de supporteurs lensois en tribunes, est-il encore dans les têtes ? En tout cas, il faudra faire sans le capitaine, exclu en toute fin de match pour avoir perdu ses nerfs.En tête du championnat depuis la deuxième journée,doit de son côté éviter un nouveau faux-pas à l'heure de recevoir lelundi, après une seule victoire sur les trois derniers matchs de L2.Il n'est d'ailleurs pas impossible que les Lorrains se fassent doubler durant le week-end par leur dauphin,, en déplacement vendredi àLes Bretons n'ont plus perdu en championnat depuis la 4e journée et un déplacement mi-août à. Leur principal atout offensif,, est le meilleur réalisateur de l'exercice en cours avec 13 buts en 14 matchs.