RC Lens : les supporters interdits de déplacement au Havre

Les supporters ripostent

Les Tigers annoncent un silence de 20 minutes lors de #RCLens-Gazélec Ajaccio dans le cadre des actions communes qui seront menées dans plusieurs stades français. pic.twitter.com/LBpHYhR2wE — Lensois.com Live (@LensoisComLive) 18 octobre 2018

Les supporters sang et or seront interdits de déplacement au Havre le 27 octobre, lors de la. Une décision de la Ligue de football professionnelle prise à la suite d'incidents survenus lors du match face à l'AJ Auxerre, le 6 octobre.Les supporters du RC Lens auraient fait usage d'et auraientselon la LFP. La ligue les condamne donc à deux matchs de fermeture dont un avec sursis. Pas de déplacement au Havre, donc, pour les Lensois.Les Red Tigers ont annoncé que la Marek resterade la rencontre face au GFC Ajaccio, lundi soir, ainsi qu'au Havre si le parcage est autorisé.Le groupe de supporters entend lutter contre "la" qui se traduit par des interdictions de déplacement, des interdictions de stade et des sanctions collectives. L'an dernier, des actions avaient déjà été menées par les groupes des supporters de Ligue 1, Ligue 2 et des divisions inférieures nommées "Supporters ≠ criminels".Par la reconduction de ces actions les Red Tigers protestent également contre l'dans les stades. "Le fumigène est un symbole de notre ferveur auquel nous n'entendons pas renoncer", prévient l'organisation dans un communiqué.