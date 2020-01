Le RC Lens, tenu en échec par Clermont, s'éloigne de la tête de la Ligue 2

RC Lens-Clermont : le but clermontois

Images BeIN Sports

RC Lens-Clermont : l'égalisation lensoise

Images BeIN Sports

Dernière recrue du RC Lens, Corentin Jean (73minute) a répondu à l'ouverture du score d'Adrian Grbic (56) dans un match ouvert et équilibré entre deux prétendants à la montée. L'attaquant, entré à l'heure de jeu, a failli être le héros de l'après-midi, mais sa tête à l'entrée de la surface a trouvé la barre transversale (85), et sa reprise à bout portant a été repoussée par Maxime Dupé (89).Ce match nul ne fait pas les affaires des Sang et Or après la victoire de Lorient contre Nancy sur le fil vendredi (2-1). Derrière, Ajaccio est à trois points, alors que Troyes pourrait revenir à un point en cas de victoire contre Le Havre lundi à 20h45.Les Lensois ont été longtemps bousculés par les Clermontois, pas forcément de bon augure avant deux autres matches contre des concurrents directs à la montée, au Havre vendredi puis à domicile contre Troyes. Les attaques rapides de Clermont ont fait mal, à l'image des percés de David Gomis, qui aurait pu marquer en première mi-temps sans une sortie de Leca, mais a offert sur un plateau le but à Adrian Grbic, son quinzième de la saison en championnat.Mais la fin de match à été totalement artésienne, et les Clermontois peuvent s'estimer heureux d'avoir conservé leur invincibilité à l'extérieur depuis six matches. Ils reprennent à Valenciennes la 5place, dernière qualificative pour le pré-barrage, en attendant le match lundi du Havre, 7avec deux points de retard.