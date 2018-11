Le RC Lens tenu en échec à domicile par Grenoble

Lens-Grenoble : les occasions ratées

Images BeIn Sports.

Lemanque une occasion presque inespérée de retrouver le podium après la défaite surprise de Lorient à Troyes (2-0) et le nul brestois à Orléans (0-0) vendredi. Mais il rate surtout la possibilité de reprendre confiance avec un quatrième match d'affilée sans victoire en L2, à l'opposé total du tonitruant début de saison.La performance des Artésiens a d'ailleurs laissé transparaître les doutes nés de cette mauvaise passe: l'envie de bien faire s'est quasiment transformée en excès d'engagement, et les fautes de sont multipliées.Le promu grenoblois, de son côté, a continué de montrer de belles choses et pourra remercier son gardien, parfait à la 90e minute pour détourner la tête du K.O. signée. Un peu plus tôt, c'est le portier lensois Jean-Louis Leca qui avaitsauvé les siens, avant de voir sa barre le maintenir en vie sur la même action contre des Isérois dangereux (36e). La 5e place au classement de ceux-ci, à un point de l'adversaire du jour, semble loin d'être illogique. Le vainqueur de la 15e journée ? Peut-être Metz. Le leader accueille lundi le Gazélec Ajaccio, et un succès lui donnerait 4 points d'avance sur son dauphin brestois.La rencontre a également été marquée par l'hommage avant le coup d'envoi des supporters lensois au jeune Théo , adolescent de 14 ans retrouvé mort début novembre dans un local industriel désaffecté, cinq mois après sa disparition.