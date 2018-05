Le RC Lens termine la saison par une victoire à domicile face à Auxerre

Tensions en coulisses

Les hommes d'se sont rachetés vendredi soir devant leur public, pour la dernière journée de championnat. Après la lourde défaite encaissée vendredi dernier à Tours (4-2), les Artésiens ont mis plus d'implication dans le dernier match face à, avec une victoire à la clefAlors qu'oin craignait un boycott des supporters pour cette utlime rencontre, ils étaient finalementà garnir les tribunes du stade Bollaert, dans une ambiance bon-enfant, malgré quelques"piquantes" faisant référence à une saison compliquée côté Sang et Or.Sur la pelouse, il a fallu attendre le début de seconde période pour l'ouverture du score pour le RC Lens par(1-0, 47').doubalit la mise quelques minutes plus tard (2-0, 51'). Auxerre parvenait à réduire la marque en fin de match par Fumu Tamuzo (, 81').Si l'entraîneur du RC Lensest apparu détendu en conférence de presse d'après-match, malgré les doutes qui planent sur son avenir à la tête de l'équipe première, les journalistes ont pu constater une certainevendredi soir, à la sortie des. Eclats de voix, claquements de portes... Certains d'entre eux étaient apparemment soulagés d'être en vacances.De son côté, le coach a rappelé qu'il était jusqu'à nouvel ordre un entraîneur sous contrat, et qu'il allait très vite se remettre au travail pour préparer la saison prochaine, après une dizaine de jours de repos.