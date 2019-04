RC Lens-VAFC : une enquête ouverte après des injures homophobes en marge du match

La LFP va examiner le dossier

Des "chants homophobes" qui ne doivent pas rester impunis, selon le collectif Rouge Direct qui lutte conter l'homophobie dans le sport. Dans une vidéo diffusée ce vendredi sur Youtube, on entend des supporters lensois scander, selon le parquet de Béthune qui a ouvert une enquête pour retrouver les auteurs."Le préfet du Pas-de-Calais s'en était inquiété dimanche, le parquet a été alerté et a ouvert une enquête dès lundi matin", a précisé Philippe Peyroux, procureur de la République de Béthune. Un "mis en cause", soupçonné d'être, a-t-il ajouté.Le préfet du Pas-de-Calais, Fabien Sudry, avait par ailleurs indiqué dans un communiqué avoir "pris connaissance d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, au cours de laquelle, tenus lors de la rencontre Lens/Valenciennes organisée au stade Bollaert de Lens (...) peuvent être entendus" et avoir officiellementLe RC Lens déplore, dans un communiqué,, affirmant que des sanctions seront prises contre "le ou les supporters identifiés à l'origine de ces propos regrettables".Rouge Direct, qui dénonce, demande à la Ligue de football professionnel (LFP) "d'agir". "Face à ces faits d'homophobie" dont "nous apportons aujourd'hui la preuve matérielle (...) nous exigeons que la LFP engage les mêmes procédures que pour les actes racistes constatés" lors du, a demandé le collectif.Vendredi, le match Amiens-Dijon avait dû être interrompu à la suite de. La LFP avait annoncé des suites judiciaires et le club de Dijon son intention de porter plainte. Rouge Direct réclame notamment le "passage en commission de discipline" et une "des injures homophobes en particulier le capo (meneur, ndlr), parfaitement identifiable".Contactée lundi, la LFP a confirmé quepar la commission de discipline de la Ligue. Celle-ci a la possibilité de sanctionner les clubs en tant qu'organisateurs de la rencontre, mais pas les individus à l'origine des insultes. Dans le passé, elle a infligé des amendes notammentet au PSG pour avoir publié des "chants de supporters à caractère homophobe" via le compte Twitter du club.Dans une affaire relativement similaire à celle qui l'occupera mercredi, elle a également puni l'Olympique de Marseille d'uneen 2017 pour "usage d'engins pyrotechniques etayant insulté publiquement à l'aide d'un micro l'ensemble des joueurs et du staff technique".