Le RC Lens vient à bout du FC Sochaux et reste dans la course à la montée

Quelques frayeurs en seconde période

Le RC Lens, victorieux face au FC Sochaux-Montbéliard ce dimanche 17 février,en signantsur un score de 0-1. Victoire sur le fil lors d'une rencontre"Très sincèrement,. Mais je pense que les téléspectateurs et les spectateurs aussi. Parfois il faut", a avoué Waldim Mesloub au micro de Bein Sport.Cinquièmes de Ligue 2, les Lensois. Mission accomplie pour ceux qui se trouvent maintenant à 4 points du podium. Lors de leur précédente rencontre face au leader, Metz, ils avaient concédé le point du nul Les Sang et Or sont parvenus à. Thierry Ambrose a été décisif sur un ballon à ras de terre, d'abord écarté d'une main par Lawrence Ati puisqui place un plat du pied gauche (43e).Mais ce n'était pas gagné.avant de baisser la garde et de laisser les Lensois marquer le premier (et seul) point de la rencontre.Quelques frayeurs encore en seconde période pour les Nordistes.sur un centre de Sofiane Daham (58e). Leca, intervenu des deux poings, a permis d'éviter le pire. L'attaquant de Sochaux a plus d'une foislors de ce match.Plusieurs fois parvenus à perforer la défense, les Sochaliens ontet tenter de sortir de la zone rouge. En vain. Malgré tout, pas de quoi inverser la tendance en terme de possession :et ont été les auteurs de la plupart des tirs (10).Ils auront surtout su. Prochaine étape lundi 25 février :, 10e de Ligue 2, en terres nordistes au stade Bollaert.