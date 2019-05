RC Lens : Yannick Cahuzac et Manuel Perez premières recrues pour la prochaine saison

Le Racing Club de Lens ne sait pas encore s'il évoluera en Ligue 2 ou en Ligue 1 la saison prochaine (le club artésien peut encore mathématiquement accrocher la 5place qualificative pour les play-off d'accession), mais cela ne l'empêche pas d'amorcer son recrutement pour le prochain exercice. Selon L'Equipe et La Voix du Nord , deux joueurs, arrivés en fin de contrat avec leurs clubs respectifs, se sont d'ores-et-déjà engagés en faveur des Sang et Or.Le premier est le rugueux milieu défensif corse du Toulouse FC, Yannick Cahuzac, 34 ans. Un ami du portier lensois Jean-Louis Leca, qu'il a cotoyé au SC Bastia. Cahuzac s'est engagé pour deux saisons avec le RCL.La seconde recrue est un autre milieu défensif : Manuel Perez, bientôt 28 ans, qui évoluait depuis deux saisons à Clermont, après être passé par Grenoble et Brest. Pascal Gastien, l'entraîneur clermontois, a confirmé jeudi son départ pour Lens en conférence de presse. Perez a signé un contrat de trois ans.Ces deux recrutements ont été réalisés par Eric Roy, qui quittera ses fonctions de directeur sportif du RC Lens en fin de saison . Un troisième joueur serait aussi dans le viseur des Sang et Or : l'attaquant grenoblois Florian Sotoca.