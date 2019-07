Reprise de la Ligue 2 : le RC Lens débute samedi une saison cruciale

Des renforts

Des efforts financiers

Duverne sèche l'entraînement

Le mercato du RC Lens Arrivées officialisées :

► Tony Mauricio (VAFC)

► Thomas Vincensini (VAFC)

► Gaëtan Robail (PSG)

► Florian Sotoca (Grenoble)

► Clément Michelin (Toulouse)

► Yannick Cahuzac (Toulouse)

► Steven Fortes (Toulouse, transfert définitif)

► Manuel Perez (Clermont, fin de contrat)

► Vitor Costa (Inter de Lages, BRA, prêt)

► Jader Valencia (Millonarios, COL, prêt) Départs officialisés :

◄ Jean-Ricner Bellegarde (Strasbourg)

◄ Fabien Centonze (Metz)

◄ Enzo Ebosse (Le Mans)

◄ Jérémy Vachoux (Orléans, fin de contrat)

◄ Valentin Belon (Laval, prêt)

◄ Modibo Sagnan (Real Sociedad, ESP, retour de prêt)

◄ Achraf Bencharki (Al-Hilal, ARS, retour de prêt)

◄ Thierry Ambrose (Manchester City, ENG, retour de prêt)



"On va devoir se mettre une pression plus importante que celle exercée par le président, le club, les supporters, etc...", a résumé le coach Philippe Montanier. Privé d'accession par Dijon lors des barrages il y a deux mois, le club artésien avait dit adieu à son rêve de la plus cruelle des manières.Alors que le score de 1-1 au match retour l'envoyait provisoirement en prolongation, deux erreurs de son gardien remplaçant Jérémy Vachoux ont été fatales. Pour éviter de revivre l'angoisse des barrages, les Sang et Or veulent cette fois prendre l'une des deux premières places, qui offrent une montée directe. Ils ont donc recruté en conséquence au mercato, sécurisant l'arrivée rapide de neuf joueurs.Si le nom le plus connu est sans doute celui du milieu défensif Yannick Cahuzac, arrivé libre depuis Toulouse et qui viendra apporter son expérience du haut niveau, les gros coups se situent sur les postes offensifs. L'attaquant Florian Sotoca, auteur de 12 buts en championnat l'an dernier avec Grenoble, ainsi que le duo de milieux offensifs valenciennois composé de Gaëtan Robail et Tony Mauricio, qui émargeaient respectivement à 10 et 7 réalisations, sont censés garantir une meilleure efficacité.En difficulté face aux équipes qui défendent en bloc, le Racing n'avait marqué que 49 fois lors du dernier exercice, le septième total de la division. "Je pense que l'on a une qualité et une dominante technique supérieure à la saison dernière", expose Montanier. "Le groupe est un peu plus complet. Ça demande confirmation sur le terrain"."Toute la défense lensoise a changé", commente le capitaine Steven Fortes, transféré définitivement de Toulouse après un prêt de six mois. "On n'a pas encore d'automatismes mais ça va venir", poursuit le défenseur. "Au niveau de l'expérience et de la gestion du jeu, je pense que le groupe est mieux par rapport à la saison dernière".Pour réussir à attirer ces joueurs convoités - auxquels il faut ajouter le Toulousain Clément Michelin, le Clermontois Manu Perez, le Valenciennois Thomas Vincensini et Victor Costa, Brésilien passé par le Portugal - il a fallu consentir à un effort financier.Malgré des difficultés économiques, qui ont conduit à un plan de suppression de postes et à une baisse du budget de 41 à 35 millions d'euros, la masse salariale a grimpé de 7 à 8 millions d'euros.Le risque, calculé, vise à mettre toutes les chances de son côté pour retrouver une Ligue 1 si longtemps fréquentée. C'est en effet dans un an qu'entrera en vigueur le nouveau contrat des droits télé, garantissant une manne financière conséquente aux clubs qui seront dans l'élite.Un apport dont aurait bien besoin une entité dont les frais de fonctionnement ne sont pas vraiment compatibles avec les moindres recettes de la Ligue 2.Malgré le départ de plusieurs jeunes, notamment les très utilisés Centonze, Ambrose et Bellegarde, et alors que d'autres devraient suivre dans les prochaines semaines, le RC Lens présentera un effectif taillé pour dominer le championnat.Mais les Artésiens seront-ils prêts dès les premières journées ? Philippe Montanier, qui a accordé une coupure de quatre semaines à des joueurs usés par le marathon de la saison dernière, a de fait raccourci la préparation, son club reprenant le chemin des terrains après tout le monde.Des séances séchées par le défenseur Jean-Kévin Duverne, qui souhaite être libéré . En conflit avec le club, il le laisse en manque de rotations défensives puisque Mehdi Tahrat, vainqueur de la Coupe d'Afrique avec l'Algérie, bénéficiera de trois semaines de pause.Pas de quoi, en principe, faire dérailler une équipe aussi ambitieuse. Avec la pression du résultat et de supporters toujours aussi passionnés, gare toutefois au faux départ...