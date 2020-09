Retour sur la Route du Louvre 2020, format Covid-19...

Le best-of de la Route du Louvre 2020

Ils sont allés au bout d'eux-mêmes. Heureux de retrouver le bitume après plusieurs mois de frustration. On est loin ce dimanche des 15 000 coureurs et randonneurs habitués à dévorer la Route du Louvre.L'ombre du Covid-19 n'est jamais loin, les masques ne tombent qu'une fois le départ donné...Sur le 10km, aucun suspense : Ayob Ghebrehiwet fait cavalier seul et s'impose en 28 minutes 12 secondes. … "Après le 5km j'ai tenté d'accélérer pour battre le record d'Italie. Il fallait faire mieux que 28'08. Malheureusement, j'ai échoué à 4 secondes près", commente-t-il après l'arrivée."C'est une grosse performance mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est anecdotique", réagit de son côté Jean-Pierre Watelle, le directeur de la ligue Hauts-de-France d'athlétisme. "L'important, c'est d'avoir pu réunir 2000 personnes dans des conditions sanitaires qui sont extrêmement bien respectées. Merci vraiment aux participants d'avoir vraiment respecté les règles sanitaires ! Parce que grâce à eux, on va pouvoir continuer".Un record a été battu aussi sur le 10km femmes avec Susan Kipsang en 32 minutes 47. Autre belle histoire, l'Audomaroise Fanny Pruvost s'offre le record de France Master du 5km.Mais au-delà du sport, on retiendra ces images des 1000 coureurs qui ont franchi la ligne d'arrivée cette année, malgré l'absence de la foule pour les accueillir et les acclamer. C'était une Route du Louvre pas comme les autres, mais elle aura au moins eu le mérite d'exister.