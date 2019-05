La Route du Louvre : le Kenyan John Langat remporte le marathon en battant le record de l'épreuve

Marathon de La Route du Louvre : victoire du Kenyan John Langat

#RouteDuLouvre2019 L'Anzinois Hicham Briki remporte le 10 km en 30'27. Il est félicité par Julie Sylvain, elle aussi victorieuse ce matin. pic.twitter.com/kfLmw4oABF — Grégory Lallemand (@GregLallemand) 12 mai 2019

John Langat a parcouru les 42,195km de ce marathon international entre Lille et Lens en 2 heures 10 minutes et 34 secondes, améloriant d'une petite seconde le record de l'épreuve détenu depuis 2012 par son compatriote Jackson Kiprono Kirva.Le Kenyan a pris les commandes de la course dans le dernier kilomètre. Il devance sur le podium deux autres de ses compatriotes : le "lièvre" Cyrus Mutai et Patrick Siele. Le premier Français, Julien Nison, se classe 13Chez les femmes, l'Ethiopienne Selamawitt Getnet a franchi la première la ligne d'arrivée sur un chrono là aussi record de 2 heures 31 minutes et 35 secondes. Elle devance la Kenyane Leonidah Mosop et la Turque Meryem Erdogan.Dans le 10km hommes parti de Loos-en-Gohelle, c'est l'Anzinois Hicham Briki qui s'impose en 30 minutes et 27 secondes. Le 10km femmes a été remporté par l'Arrageoise Julie Sylvain avec un temps de 35 minutes et 35 secondes.