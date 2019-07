Rouvroy : le cadavre d'un homme découvert par un promeneur

C'est un promeneur qui a fait la macabre découverte ce mardi après-midi, à proximité de la rue Francis Garnier, à Rouvroy, et du terril de l'ancienne fosse n°2 des mines de Drocourt (dite "Nouméa"). D'après les pompiers, il s'agit du corps d'un homme d'une quarantaine d'années.



Selon une source policière, une disparition inquiétante d'un homme de 47 ans venait d'être signalée ce mardi dans la commune voisine de Méricourt. Il présentait un profil suicidaire et n'avait plus donné signe de vie depuis le 2 juillet dernier.



Une enquête de police est en cours. L'autopsie devra confirmer si le corps retrouvé est bien celui de cette personne disparue.